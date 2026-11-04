Dos detinguts a la Pobla de Cérvoles per entrar a robar en una masia

LLEIDA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'octubre dos homes, de 20 i 23 anys, per presuntament entrar a robar en una masia a la Pobla de Cérvoles (Lleida), informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets es van produir el 2 d'octubre, quan diversos testimonis van veure un tot terreny aparcat davant una masia i com en sortien dos homes, un dels quals amb una desbrossadora.
Els testimonis van cridar l'atenció als dos homes, que els van amenaçar, van llançar la màquina i van fugir.
Quan van arribar els Mossos van comprovar que hi havien accedit trencant una finestra i la Unitat d'Investigació de Mollerussa va assumir el cas: van ser detinguts per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació.
Tots dos tenien antecedents i van passar a disposició judicial davant el jutge el 29 d'octubre.