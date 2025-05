Dos detinguts per vendre entrades falses del Barça-Madrid diumenge passat

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que es coordinaven per oferir entrades falses per al partit entre el F.C Barcelona i el Reial Madrid que es va disputar a la capital catalana aquest diumenge.

Segons informen en una anotació a 'X' recollit per Europa Press, els presumptes autors van ser interceptats quan venien una per 550 euros, i se'ls va intervenir més de 2.600.

A més, la policia catalana va denunciar 11 persones per tinència de drogues, 5 per la Llei de l'Esport i 2 per fer volar drons.