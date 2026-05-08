Dos detinguts per transportar 30 quilos d'haixix de Tarragona al Vendrell per l'AP-7

TARRAGONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous a la matinada un home i una dona després de ser interceptats a l'AP-7 per presumptament transportar 30 quilos d'haixix de Tarragona al Vendrell, informen en un comunicat aquest divendres.
Una patrulla de paisà, dins el dispositiu Kanpai Pista, duia a terme tasques de prevenció a l'autopista quan va observar dos vehicles que circulaven a gran velocitat un darrere l'altre.
Després de comprovar que els cotxes estaven implicats en delictes contra la salut pública, els agents en van informar la sala de comandament per alertar les patrulles del Vendrell, i posteriorment van aconseguir aturar un dels cotxes al voral de l'autopista, sense trobar cap substància.
Minuts més tard uns agents del Vendrell van aconseguir aturar el segon cotxe, on van identificar els dos ocupants i van localitzar tres bosses amb 60 embolcalls d'haixix, amb un valor estimat en el mercat il·legal d'uns 60.000 euros.
Els dos detinguts passaran aquest divendres durant les pròximes hores a disposició judicial.