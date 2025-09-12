Dos detinguts per sis robatoris en un hotel restaurant en desús a les Borges Blanques

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona, de 44 i 41 anys, com a presumptes autors de sis robatoris amb força en un hotel restaurant en desús a les Borges Blanques (Lleida).
En un comunicat, han explicat que les detencions són conseqüència d'una investigació oberta a principis d'agost després de produir-se una sèrie de robatoris amb força, amb el mateix modus operandi, al mateix establiment, situat a l'N-240.
Després de forçar portes o finestres, els detinguts sostreien el cablejat elèctric de les instal·lacions: es calcula que, en cada ocasió, robaven entre 1.000 i 2.000 metres de cable.
El valor del material robat i els danys que van provocar a les instal·lacions elèctriques i a les estructures de l'edifici s'enfilen a més de 100.000 euros.
De la investigació es desprèn que els detinguts venien el material a diferents deixalleries de les comarques de Tarragona i feien servir diverses estratègies en la venda perquè no els identifiquessin.
A l'home, amb antecedents, i a la dona se'ls acusa de sis robatoris amb força comesos a les mateixes instal·lacions entre el 29 de juny i el 2 d'agost, i dimecres van passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.