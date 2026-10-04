Dos detinguts per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes, de 18 i 43 anys, per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Lleida aquest dissabte, han informat en un comunicat aquest diumenge.
Els Mossos van rebre un avís a les 16.39 hores d'aquest dissabte després que es localitzés a una persona inconscient en un descampat del barri de la Bordeta, i després de desplaçar-se diverses patrulles policials juntament amb dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va certificar la mort d'aquest home.
Hores més tard, fruit de la investigació, els dos homes van ser detinguts per la seva presumpta relació amb aquesta mort violenta, i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets.