Dos detinguts per robar mòbils d'una botiga de telefonia a Ripollet (Barcelona)

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres dos veïns de Badalona (Barcelona) per presumptament robar diversos telèfons mòbils d'una botiga de telefonia de Ripollet (Barcelona) i per fugir de manera temerària, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els agents van saber que havien fugit amb els terminals en una motxilla, que després van localitzar en un cotxe sospitós a l'N-150 en direcció Barcelona.
Els ocupants van circular de manera temerària i van desobeir les ordres dels agents, fins que van ser localitzats a l'avinguda Meridiana de Barcelona.
Els agents van detenir el conductor allà i els altres dos ocupants van fugir corrents, fins que un d'ells va ser interceptat.
Els sospitosos van llançar la motxilla del vehicle que conduïen i va ser trobada posteriorment a la C-58 amb tots els mòbils a l'interior.
La investigació continua oberta per identificar i localitzar el tercer implicat.