Dos detinguts per robar material de trasters a Reus i vendre'l en un local de Tarragona

TARRAGONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 36 anys a Tarragona per presumpte encobriment de material que venia en un local d'objectes de segona mà, després que fossin robats d'uns trasters a Reus per part d'un segon home, que va ser detingut el 24 de setembre.
L'operatiu va arrencar en tenir constància de 13 robatoris a diverses comunitats de veïns a Reus i a l'establiment van trobar diferents objectes, entre els quals un mòbil valorat en 1.300 euros, un ordinador portàtil, diverses eines i un rellotge intel·ligent de 1.000 euros, informa la policia autonòmica en un comunicat.
El detingut a Tarragona va quedar en llibertat hores més tard amb l'obligació de presentar-se davant el jutge quan sigui requerit, de la mateixa manera que el primer detingut al setembre.