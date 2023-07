Dos detinguts per presumptes robatoris violents a vuit locutoris de Barcelona i sostreure'n 39.000 euros

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per vuit presumptes robatoris amb violència a locutoris de Nou Barris, Sants, Sant Andreu, Sant Martí i l'Eixample de Barcelona entre maig i juliol, en els quals van arribar a sostreure'n més de 39.000 euros.

Els detinguts, que utilitzaven un arma de foc simulada, lligaven i amenaçaven les víctimes mentre registraven l'establiment per robar principalment diners i telèfons, informa Mossos en un comunicat aquest diumenge.

Els agents els van detenir 'infraganti' al districte de Sant Andreu el 20 de juliol quan es preparaven per cometre un nou delicte i, en detectar la presència de la policia, van intentar fugir amb un vehicle.

'MODUS OPERANDI'

Els detinguts, que es canviaven de roba per dificultar la seva identificació, feien vigilància prop dels establiments i aprofitaven els moments en què no hi havia gaire gent a l'interior o a última hora, abans del tancament.

Primer, un d'ells accedia al local i interactuava amb les víctimes mentre que l'altre entrava amb un casc de moto posat i una arma de foc.

En altres ocasions, entraven tots dos i immobilitzaven les víctimes, les copejaven amb l'empunyadura de l'arma si oferien resistència i "els obligaven a obrir les caixes" on guardaven els diners.