Dos detinguts per presumpte robatori de coure i més materials en una nau en desús a Ordis (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dos homes per presumptament robar coure i altres materials en una nau en desús situada a Ordis (Girona), informen en un comunicat aquest dijous.
Cap a les 13 hores, la policia catalana va rebre l'avís de robatori dins la nau, on els lladres van forçar la porta per accedir al magatzem i van desmuntar tota la maquinària destinada a la refrigeració per emportar-se el cable de coure i tubs.
Un dels lladres es va escapar per un forat en detectar la presència policial, però poc després va ser localitzat al camp de futbol de Borrassà (Girona) i, finalment, els dos detinguts (amb antecedents) van passar a disposició judicial dimecres.