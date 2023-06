Dos detinguts per presumptament robar a nou habitatges de refugiats ucraïnesos a Tarragona

TARRAGONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Roda de Berà (Tarragona) dos homes sospitosos de nou robatoris en habitatges a municipis de la costa del Baix Penedès (Barcelona), i la majoria de víctimes eren ucraïnesos i de països de l'est que havien fugit del conflicte bèl·lic i "s'acabaven de traslladar al Camp de Tarragona amb objectes de valor i gran quantitat de diners en efectiu".

Els sospitosos, de 29 i 50 anys, triaven les víctimes a pàrquings de grans superfícies comercials: vigilaven els cotxes aparcats i, quan en detectaven un amb matrícula de l'est, el seguien fins a l'habitatge, han explicat els Mossos en un comunicat aquest dijous.

Un cop triada la víctima, feien vigilàncies durant diverses setmanes per conèixer la rutina diària de les persones que vivien a cada domicili, i també feien servir drons per detectar possibles accessos i saber si a les finques hi havia cap gos.

Els van començar a investigar fa quatre mesos arran d'un seguit de robatoris a la zona i els van detenir el 15 de juny a casa seva, a Roda de Berà.

En escorcollar el seu domicili, els Mossos van trobar diversos objectes de valor i joies "pendents de determinar-ne la procedència", i la policia manté oberta la investigació i no descarta més detencions.