Dos detinguts per presumptament robar material audiovisual a un equip de periodistes a Tarragona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts i el passat 1 de setembre dos homes, tots dos de 49 anys, per presumptament robar material audiovisual valorat en més de 15.000 euros a un equip de periodistes que es va desplaçar a Tarragona per cobrir el pas del Tour de França, informa en un comunicat aquest divendres.
La investigació va arrencar el 5 de juliol a Tarragona i, segons van explicar les víctimes als agents, mentre carregaven els equips al cotxe un home es va acostar a un dels reporters per demanar informació sobre la cursa.
Minuts després les víctimes van detectar que una de les maletes havia desaparegut i un dels membres va relacionar el furt amb l'home amb el qual havien parlat prèviament.
Tot seguit, van provar de seguir-lo per evitar que s'escapés però l'individu va aconseguir pujar al seient del davant d'un altre vehicle i va fugir a gran velocitat cap a la carretera C-31B.
Els agents del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de la comissaria de Tarragona van identificar els presumptes autors dels fets a través d'una investigació.
Gràcies a la col·laboració dels efectius de les comissaries de Barcelona i de Caldes de Montbui (Barcelona) els agents van poder detenir els dos homes, que eren a la capital catalana i a Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).
Els detinguts, un d'ells amb nou antecedents policials, van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del tribunal d'instància de Barcelona i Granollers.