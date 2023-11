Dos detinguts per presumptament robar cable de coure de les vies del tren a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge dos homes de 31 i 42 anys per presumptament sostreure cablejat de coure de les vies del tren a Terrassa (Barcelona), la qual cosa "acaba comportant retards als trens que circulen per les vies afectades", ha informat el cos policial aquest dimarts en un comunicat.

Diumenge cap a les 13.30 hores, els agents van veure a la cruïlla dels carrers Pablo Iglesias i Ronda Ponent de Terrassa un vehicle aparcat sense els seients posteriors i amb 53 trossos de cable d'1,5 metres de llarg, que correspon al que s'instal·la a les arquetes de les infraestructures ferroviàries.

Els agents van localitzar a les vies del tren dos homes que duien un tros de cable i restes de ferralla, a més de cable preparat per carregar-lo i un tram de cable d'uns 300 metres de llarg als laterals de la via, i després van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de furt.