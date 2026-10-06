Dos detinguts per presumptament robar almoines al monestir de Ripoll

GIRONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres dos homes, de 23 i 53 anys i amb múltiples antecedents, com a presumptes autors de diversos delictes de furt per robar almoines al monestir de Santa Maria de Ripoll (Girona), ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els fets pels quals han estat arrestats es remunten al 25 d'agost i al 20 de setembre, quan els Mossos van rebre avisos per furts comesos al monestir, uns fets que van ser denunciats pel responsable del centre religiós davant l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Ripoll.
El primer dels fets es va produir quan dos homes van accedir al monestir, obert al públic, i van arrencar la caixa de control d'il·luminació de pagament, situada a la capella de Sant Eudald, per emportar-se els entre 75 i 150 euros que contenia en aquell moment.
A més dels diners, l'aparell estava valorat en 450 euros i la reposició i la instal·lació ha tingut un cost d'entre 1.000 i 1.500 euros.
El segon episodi va tenir lloc al setembre, quan un dels dos sospitosos, el jove de 23 anys, va tornar al monestir i presumptament es va emportar la caixa de les almoines de la capella del Santíssim.