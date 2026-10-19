Dos detinguts per presumptament agredir sexualment una dona sense llar a Barcelona

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 25 i 26 anys com a presumptes autors d'una agressió sexual a una dona sense llar prop del carrer Salvador Espriu de Barcelona, al districte de Sant Martí, segons expliquen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso'.
La policia catalana va rebre l'avís diumenge a les 13.15 hores i tots dos detinguts tenen 6 antecedents policials relacionats amb delictes contra el patrimoni i contra la salut pública.
La Unitat d'Investigació de Sant Martí ha assumit el cas i els detinguts ja han passat a disposició judicial.