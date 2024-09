Dos detinguts per presumpta tinència d'armes després d'un tiroteig a la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres dues persones per presumpta tinència d'armes en trobar-les després d'un tiroteig al carrer Aviador Ruiz de Alda, a la Zona Franca de Barcelona, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

Cap a les 3 hores, diverses persones han trucat al telèfon 112 per alertar que hi havia una baralla entre diverses persones, en la qual s'havien sentit trets, tot i que quan han arribat els agents no han trobat les persones implicades en l'incident.

Posteriorment els agents han accedit a un local i hi han trobat armes de foc i carregadors --entre d'altres-- i han detingut dues persones, mentre que han obert una investigació per incident amb arma de foc.