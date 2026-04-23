Dos detinguts per fabricació i tinença d'armes de foc artesanals a les Borges Blanques (Lleida)

LLEIDA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 i 17 d'abril dos homes per suposats delictes de fabricació i tinença d'armes de foc artesanals a les Borges Blanques (Lleida).
A un dels detinguts se l'acusa d'un delicte de tinença il·lícita d'armes i a l'altre, dels delictes de fabricació, venda i tinença il·lícita d'armes, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dijous.
El passat 15 d'abril un home es va personar en un centre sanitari de la localitat lleidatana amb una ferida a la mà compatible amb les lesions típiques produïdes per una arma de foc i, després de presentar-se al lloc i interrogar el ferit, aquest va admetre haver rebut un tret accidental mentre manipulava una arma de foc que havia comprat a una persona del municipi que les fabricava artesanalment.
Després de determinar la identitat del venedor, va ser detingut i es van recuperar diferents armes casolanes que tenia al seu domicili, entre les quals diferents artefactes com una pistola artesanal d'un sol tret, peces i mecanismes variats que feia servir per fabricar-les, una pistola d'airsoft, una carabina d'aire comprimit i munició variada.
El primer detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant el jutge quan sigui requerit, mentre que el segon va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.