Dos detinguts per estrebades de cadenes d'or a gent gran a l'àrea de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de diversos robatoris violents de cadenes d'or a Castelldefels, Viladecans i Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i la investigació continua oberta, informen aquest dimarts en un comunicat.
La investigació va començar després de diverses estrebades a Castelldefels, on els lladres actuaven a zones comercials, triaven gent gran amb joies visibles i es repartien els rols: un robava la cadena amb un patinet elèctric i l'altre vigilava les víctimes i organitzava la fugida.
Les càmeres de videovigilància van permetre identificar la seva manera d'actuar i dimecres passat un policia local fora de servei els va localitzar a la mateixa zona comercial, fet que va facilitar la identificació i detenció dels dos sospitosos.
Els investigadors els atribueixen un tercer robatori violent a Viladecans i a més van comprovar que estaven investigats per la Unitat d'Investigació de Rubí (Barcelona) per quatre robatoris més a Sant Cugat del Vallès, per la qual cosa també van ser detinguts per aquests fets.
Segons els Mossos, tots dos es desplaçaven des de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb cotxe fins als municipis on actuaven per transportar el patinet elèctric i canviar-se de roba després dels robatoris.