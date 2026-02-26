Dos detinguts per entrar a l'hotel de la Vall de Núria i robar una caixa forta

Els Mossos no descarten efectuar dues detencions més
GIRONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres dos homes de 38 i 53 anys a Queralbs (Girona) com a presumptes autors de cinc delictes de robatori amb força per la seva presumpta implicació en el robatori d'una caixa forta a l'hotel de la Vall de Núria a principis de febrer, segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous.
El 9 de febrer uns mossos de la comissaria de Ripoll (Girona) van tenir constància que s'havien produït diversos robatoris a diferents instal·lacions de l'hotel de l'estació de muntanya de la Vall de Núria, un complex situat al final del recorregut del tren cremallera.
Els robatoris, el primer al voltant de la una de la matinada, es van registrar a cinc estances del recinte: els lladres van accedir a la zona de recepció i a un despatx d'administració i, col·locant el matalàs d'un bressol sota la caixa forta, que pesava més de 100 quilos, la van arrossegar fins a una porta d'emergència.
Un cop a l'exterior, la van col·locar sobre un trineu, van travessar l'esplanada fins a arribar a les vies del tren cremallera i van continuar per les vies fins a la meitat del segon túnel en direcció Queralbs, on van llançar la caixa forta i el trineu muntanya avall.
Quan es va poder recuperar la caixa es va comprovar que havia estat forçada amb una radial i un pic i que, de l'interior, només en van sostreure 150 euros.
CINC ROBATORIS
Els altres robatoris es van produir en un espai dedicat a organitzar activitats lúdiques, en un bar-restaurant a la part posterior de l'edifici principal, en una de les cafeteries de l'hotel i a la caseta dels trineus de neu, d'on van sostreure una caixa registradora i 1.000 euros en efectiu.
La Unitat d'Investigació, juntament amb la de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Ripoll, va localitzar prop d'on van abandonar la caixa forta algunes de les eines utilitzades i la investigació va determinar que havien estat quatre les persones implicades en els fets i que coneixien "perfectament" les instal·lacions.
Finalment, els agents van detenir dimecres a la Vall de Núria dos homes presumptament implicats en els fets (un té antecedents), que aquest dijous passaran a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Ripoll, mentre que els Mossos mantenen la investigació oberta i no descarten efectuar les dues detencions restants.