Dos detinguts per emmagatzemar 988 quilos de gas del riure en dos trasters de Reus (Tarragona)

TARRAGONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Reus (Tarragona), en coordinació amb la Guàrdia Urbana de la mateixa localitat, han detingut 2 homes de 22 anys per emmagatzemar 988 quilos d'òxid de nitrogen --popularment conegut com 'gas del riure'-- en dos trasters, informa la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.

La investigació va arrencar després que una patrulla de la Guàrdia Urbana de Reus detectés el 24 de febrer una operació de compravenda de bombones d'aquest gas als baixos d'un edifici de l'avinguda Salou i els agents assenyalessin que el compost podria estar sent emmagatzemat als trasters.

Arran d'aquests fets es va constituir un equip conjunt entre la Guàrdia Urbàna de Reus i els Mossos i, mitjançant vigilàncies, es va comprovar que diverses persones accedien sovint als dos trasters que havien llogat els ara detinguts.

El 28 de març, després de detectar l'arribada d'una gran quantitat de caixes a aquests trasters, fet que podria suposar un risc per als veïns de l'edifici en tractar-se d'un compost inflamable, es va dur a terme un escorcoll en el qual es van localitzar 988 quilos d'òxid de nitrogen repartits en 1.120 bombones, que en el mercat negre arriben als 500.000 euros.

La intenció, informen els Mossos, era distribuir-lo per tot Catalunya aprofitant les vacances de Setmana Santa, atès que aquest gas es comercialitza en entorns d'oci nocturn per les seves propietats anestèsiques, analgèsiques i disociatives, malgrat que el seu consum freqüent suposa un greu risc per a la salut.

A més d'un delicte contra la salut pública, als detinguts també se'ls atribueix el delicte de fabricació, tràfic i dipòsit d'armes i explosius per emmagatzemar una gran quantitat de substàncies inflamables, incendiàries i tòxiques sense tenir en compte la seguretat pública.