Dos detinguts per distribuir drogues relacionades amb el 'chemsex' a un pis turístic de Barcelona

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat 5 de novembre a dos homes de 32 i 40 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per distribuir drogues relacionades amb el 'chemsex', usades habitualment en trobades sexuals, en un apartament turístic del barri de l'Eixample de Barcelona.
La investigació es va iniciar a l'agost d'aquest any després que una persona es deixés un paquet d'estupefaents dins de la nevera en un apartament turístic, informa el cos en un comunicat aquest diumenge.
Després d'això es va identificar al presumpte autor i es van iniciar dispositius de vigilància que van permetre confirmar la seva vinculació amb la distribució i consum de drogues amb finalitats sexuals, la qual cosa es coneix com 'chemsex'.
En l'entrada en aquest pis els agents han intervingut més d'1,5 quilograms de Ketamina, 500 grams de tusi, més de 300 grams de mefedrona, més d'un quilogram de metanfetamina, més de 200 grams de MDMA, més de 100 grams de pastilles d'èxtasi, més de 90 grams de cocaïna, uns 18 litres de GBL i 1.312 euros en efectiu juntament amb bàscules de precisió i eines de manipulació de substàncies.
Els detinguts van passar a disposició judicial divendres passat 7 de novembre.