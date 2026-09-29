Dos detinguts per desordres i atemptat en la concentració per l'habitatge a Barcelona d'aquest dilluns

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a la nit dues persones (un home i una dona majors d'edat) per presumptes desordres públics i atemptat contra l'autoritat durant la concentració per l'habitatge que es va dur a terme davant el Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona.
Segons un comunicat de la policia catalana, la mobilització va transcórrer sense incidències fins a les 21 hores, quan diverses persones van llançar objectes al cordó policial i van intentar sobrepassar la línia de tanques.
Per aquest motiu, els agents d'ordre públic van avisar diverses vegades pels dispositius acústics perquè cessessin aquests llançaments.