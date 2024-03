Dos detinguts per cultivar 743 plantes de marihuana en una casa de Riells i Viabrea (Girona)

GIRONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional, juntament amb la Unitat de Vigilància Duanera de Girona, ha detingut dues persones que presumptament cultivaven 743 plantes de marihuana en una casa de Riells i Viabrea (Girona), informen en un comunicat d'aquest dimarts.

Els detinguts suposadament cultivaven la marihuana al soterrani de l'immoble, el qual estava perfectament habilitat per no ser detectat per la policia gràcies a materials d'alt cost com aires condicionats de grans dimensions, filtres de carboni i extractors, a més d'una instal·lació elèctrica molt sofisticada.

La Policia Nacional va obrir una investigació en rebre un avís ciutadà, que alertava del constant pas de persones i vehicles i dels seriosos problemes de sobrecàrrega que patia l'escomesa elèctrica, amb el risc d'incendi que comporta.

Finalment, els policies van entrar a l'habitatge amb el suport d'uns agents del Grup de Ràpida Intervenció (GRI), ateses les grans dimensions de la casa i la presència de quatre gossos de raça potencialment perillosa, i hi van trobar les dues persones i la plantació.

Després de passar a disposició judicial, els dos detinguts van ser posats en llibertat fins al judici, els quals se'ls acusa d'un delicte de cultiu i de defraudar 28.228,71 euros a la companyia elèctrica.