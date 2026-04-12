Dos detinguts per circular en patinet i sentit contrari i llançar pedres a l'A-2 a Lleida

LLEIDA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones per llançar pedres a vehicles en circulació en l'A-2 a Corbins (Lleida) i circular per aquesta mateixa autovia en patinet en sentit contrari, han informat en un missatge a X aquest diumenge recollit per Europa Press.
Els agents els han localitzat llançant pedres després de rebre l'avís que dues persones circulaven en patinet en sentit contrari per l'autovia i, tot i que han intentat fugir, finalment han estat detinguts.
A més, els detinguts han donat positiu en les proves d'alcohol i drogues.