Dos detinguts per 13 robatoris amb força en domicilis i vehicles de Tarragona

TARRAGONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre dimarts i dimecres de la setmana passada dos homes, de 29 i 23 anys, com a presumptes autors de 13 robatoris amb força en domicilis i vehicles a les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès (Tarragona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
Els investigadors atribueixen a un dels detinguts la participació en cinc robatoris amb força en domicilis i a l'altre quatre i, a més a més, relacionen aquest darrer amb vuit robatoris amb força a l'interior de vehicles comesos al Vendrell i Calafell (Tarragona).
Tots dos formen part del perfil de delinqüents amb alt risc de persistència (DARP), atès que en el moment de la detenció un d'ells acumulava 24 antecedents policials i l'altre 19, sobretot relacionats amb delictes contra el patrimoni.