Dos detinguts a Palau-solità (Barcelona) per presumptament ferir amb arma blanca dos menors

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 19 i 20 anys presumptament implicats en una agressió a dos menors en una baralla durant les festes de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), en la qual van resultar ferits per diverses ferides amb una arma blanca.
Els fets es van produir el 28 d'agost i els dos menors van presentar ferides a la cama i l'abdomen, per la qual cosa van haver de ser operats a l'hospital, informa la policia catalana en un comunicat.
Després d'aquests fets, es va obrir una investigació en col·laboració amb la policia local del municipi que en va permetre identificar els dos presumptes autors, detinguts el 9 de setembre, i als quals se'ls atribueixen dos delictes de lesions i un delicte d'homicidi en grau de temptativa; finalment, van passar a disposició judicial l'endemà.