Dos detinguts a Montcada i Reixac per cultivar 203 plantes de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home i una dona, de 44 i 43 anys respectivament, a Montcada i Reixac (Barcelona) per presumptament cultivar 203 plantes de marihuana al seu pis, segons informen en un comunicat aquest divendres.

En l'entrada i escorcoll els Mossos també van constatar que estaven connectats de manera fraudulenta a la xarxa elèctrica, amb una quantitat defraudada de gairebé 16.000 euros.

Després de declarar a comissaria, la dona va quedar en llibertat, mentre que l'home va passar a disposició judicial perquè tenia vigent una ordre de detenció.

 

