Dos detinguts a Mollet (Barcelona) per presumptament intentar robar amb el mètode 'punxa-rodes'

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 47 anys i una dona de 47 per presumptament intentar robar 3.000 euros a Mollet del Vallès (Barcelona) amb el mètode 'punxa-rodes', han explicat en un comunicat aquest dimarts.

Va ser el divendres sobre les 11 hores, quan un home va avisar els Mossos que li havien intentat robar els diners que acabava de treure d'un caixer del municipi.

Dues persones li van picar al vidre del cotxe dient-li que tenia una roda punxada, i quan es va baixar per comprovar-ho els sospitosos van agafar els 3.000 euros que acabava de retirar del caixer i que tenia a la guantera.

Una patrulla de paisà els va trobar gràcies a que el denunciant va ser "precís amb la descripció" dels sospitosos.

En registrar el cotxe dels detinguts, els Mossos van trobar un perfum robat, tornavisos, una navalla, una emissora i "altres eines per utilitzar en els robatoris així com diverses peces de roba i ulleres", suposadament per canviar-se i despistar a testimonis i víctimes.