Dos detinguts a Mollerussa (Lleida) després d'entrar a robar en una casa

LLEIDA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge dos homes, de 21 i 26 anys, que presumptament van entrar a robar en una casa a Mollerussa (Lleida) cap a les 04.00 hores de la matinada, informen en un comunicat aquest dimecres.
Gràcies a la descripció que va facilitar l'home que dormia al domicili quan van entrar a robar, els Mossos van detectar els dos sospitosos prop de l'estació de tren, i després d'intentar fugir per les vies, un d'ells va acabar arrestat.
Posteriorment, prop de l'N-IIa a Golmés (Lleida), va ser detingut l'altre, un home conegut per la policia amb múltiples antecedents, que al damunt duia objectes robats.
Paral·lelament, diumenge a la tarda van anar a una casa de Mollerussa per una violació de domicili amb voluntat d'ocupació, i entre les pertinences hi havia joies i dos telèfons mòbils, un dels quals robats amb violència la mateixa nit dels fets pel detingut de 27 anys.
La investigació continua oberta per analitzar la procedència de les joies i els altres objectes recuperats, i els dos detinguts ja han passat a disposició judicial.