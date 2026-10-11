Dos detinguts, un de menor, per robar coure de vies de tren a la Sagrera (Barcelona) i vendre'l

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir 'in fraganti' el passat 5 d'octubre a dos homes de 41 i 17 anys com a presumptes autors de robatori de coure amb força a les vies de tren properes a l'estació barcelonina de la Sagrera.
Segons ha explicat la policia catalana aquest diumenge en un comunicat, els fets van tenir lloc el 5 d'octubre a les 12.40 hores del migdia quan agents de paisà van veure dues persones encaputxades saltant una tanca i accedint a les vies del tren.
Tal com han relatat els Mossos, les dues persones havien sostret coure de les vies i l'anaven guardant en bosses que tenien amagades a la zona.
Els agents, coneixedors que hi havia una deixalleria a prop del lloc dels fets, es van dirigir a l'establiment per comprovar si els autors havien anat a vendre el material; una vegada allà, van localitzar dues persones que coincidien amb la descripció facilitada pels policies.
134 QUILOS VALORATS EN 1.246 EUROS
Els Mossos han explicat que, en aquell moment, els detinguts havien lliurat 134 quilos de coure valorats en 1.246 euros, i esperaven a rebre els diners de la venda; els agents els van detenir i el coure va quedar intervingut.
Un dels detinguts, el menor de 17 anys, tenia una ordre vigent de cerca i detenció per un robatori amb força; l'altre autor, de 41 anys, acumula antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el 8 d'octubre.
L'actuació s'emmarca en les tasques preventives del Pla Via, un pla estratègic per reforçar la vigilància en els punts de la xarxa ferroviària amb més risc de robatoris de coure, especialment on els fets poden causar afectacions greus en la mobilitat.