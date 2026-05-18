Publicat 18/05/2026 11:54

Dos detinguts a Manresa (Barcelona) per agredir quatre dones musulmanes al carrer

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Manresa (Barcelona) un home de 44 anys i una dona de 47 per presumptament agredir quatre dones musulmanes al carrer, confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'NacióManresa'.

Els fets van tenir lloc cap a les 19.50 hores quan una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana va passar per una zona on se sentien crits i hi havia un grup de persones barallant-se.

Els agents van mirar d'intervenir i separar les parts, però diversos testimonis van alertar que l'home i la dona havien pegat a les quatre dones.

De fet, van ser traslladades a un centre sanitari per ser ateses, i tres d'elles presentaven lesions lleus, si bé la quarta tenia ferides més fortes.

Està previst que passin a disposició judicial aquest dilluns en les pròximes hores per presumptes delictes de lesions i d'odi.

Contador

Contingut patrocinat