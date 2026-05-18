Dos detinguts a Manresa (Barcelona) per agredir quatre dones musulmanes al carrer

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Manresa (Barcelona) un home de 44 anys i una dona de 47 per presumptament agredir quatre dones musulmanes al carrer, confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'NacióManresa'.
Els fets van tenir lloc cap a les 19.50 hores quan una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana va passar per una zona on se sentien crits i hi havia un grup de persones barallant-se.
Els agents van mirar d'intervenir i separar les parts, però diversos testimonis van alertar que l'home i la dona havien pegat a les quatre dones.
De fet, van ser traslladades a un centre sanitari per ser ateses, i tres d'elles presentaven lesions lleus, si bé la quarta tenia ferides més fortes.
Està previst que passin a disposició judicial aquest dilluns en les pròximes hores per presumptes delictes de lesions i d'odi.