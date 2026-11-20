BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a dues persones a Malgrat de Mar (Barcelona) presumptament relacionades amb la mort violenta d'un home aquest dijous a la tarda a la localitat barcelonina, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Cap a les 17.30 van rebre l'avís que hi havia un home ferit de gravetat en un domicili i es van desplaçar fins al lloc, juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van mirar de salvar la vida de l'home sense èxit.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va assumir el cas, que continua sota el secret de les actuacions.