Dos detinguts a Lleida per un presumpte robatori de cable de coure a la via de tren

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge dos homes com a presumptes autors d'un robatori de cable de coure que es va produir en un punt de la via ferroviària que uneix Lleida i Puigverd, on anteriorment ja s'havien produït altres robatoris, informen en un comunicat.
Les patrulles van localitzar dos homes mentre tallaven i carregaven el cable a la furgoneta, que ja estava trossejat en peces més petites per poder-lo transportar.
El personal de vigilància privada d'Adif va explicar als Mossos que els dos homes podien ser autors d'altres fets perquè havien vist la mateixa furgoneta al voltant d'altres trams on s'havien produït robatoris.
Després de ser detinguts, els investigadors van constatar que tots dos havien comès un robatori el dia abans en un magatzem de l'operador ferroviari situat a Raimat (Lleida), d'on van robar 2.000 quilos de cable.
També van constatar que en els últims tres mesos entre tots dos detinguts havien venut 540 quilos de coure a deixalleries de la comarca.
La investigació continua oberta per altres fets i per la possible implicació d'altres persones de l'entorn dels detinguts, que han passat a disposició judicial aquest dimarts.