Dos detinguts a Lleida per intentar robar la bossa a una dona gran, que va patir lesions en caure a terra

LLEIDA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos homes de 29 i 30 anys a Lleida per presumptament intentar robar la bossa de mà a una dona gran, que va caure a terra amb diverses lesions rellevants, per la qual cosa va ser traslladada a l'hospital, informen en un comunicat aquest dimarts.
Els investigadors van recollir imatges i descripcions dels sospitosos --que van fugir del lloc-- i el seu perfil coincidia amb el d'uns detinguts que van ser arrestats hores després pel robatori a l'interior d'un vehicle.
Els detinguts, amb antecedents, passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.