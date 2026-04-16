Dos detinguts a Llançà amb diversos antecedents per tràfic de drogues

GIRONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional van detenir el 13 d'abril a Llançà (Girona) dos ciutadans, que ja estaven fitxats pels Mossos d'Esquadra per tenir diversos antecedents, per presumpte tràfic de drogues a petita escala.
Els investigadors van comptar amb el suport de la policia local del municipi, ja que van establir diversos dispositius conjunts per comprovar que venien droga al carrer, i van aconseguir verificar l'existència d'un clan familiar dedicat a la venda de diverses drogues, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dijous.
Per tot plegat, es van practicar entrades i escorcolls a dos domicilis, un dels quals ocupat il·legalment, i els agents van decomissar diverses dosis de cocaïna, marihuana, haixix i ketamina preparades per vendre.