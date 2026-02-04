Dos detinguts a l'Hospitalet (Barcelona) per robar la motxilla d'un congressista de l'ISE

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres dos homes a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per presumptament robar una motxilla a un congressista de l'Integrated Systems Europe (ISE), que des de dimarts se celebra al recinte Gran Via Fira de Barcelona.
Els agents han detectat dos homes fixant-se en les pertinences de la gent de la zona, i després de seguir-los i veure com robaven la motxilla, els han detingut i l'han tornat al seu amo, informa la policia catalana en un missatge a X recollit per Europa Press.
A l'interior hi havia material tecnològic valorat en 2.400 euros.