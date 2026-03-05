Dos detinguts a les Franqueses (Barcelona) per robar mòbils fent-se passar per operaris

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dos homes de 33 anys a les Franqueses del Vallès (Barcelona) per robar mòbils fent-se passar per operaris d'una companyia telefònica.
Els agents van detenir els dos homes en el moment dels fets, mentre intentaven estafar la mateixa dona per segona vegada, informen els Mossos en un comunicat aquest dijous.
Els detinguts es feien passar per operaris d'una companyia telefònica i contactaven amb persones que havien de rebre terminals nous, als qui deien que hi havia hagut un error en l'entrega i que passarien a recollir els terminals per poder-los substituir.
LA VÍCTIMA VA AVISAR D'UNA SEGONA ACTUACIÓ
En una primera actuació, els homes van sostreure a la víctima dos telèfons mòbils valorats en més de 3.000 euros.
Dies després, hi van contactar novament per fer una operació similar; en aquesta ocasió, la dona va avisar els Mossos i dos agents de paisà van esperar el suposat operari a casa la víctima.
En el mateix moment, dos agents més que eren prop del domicili van interceptar un altre home que actuava amb el primer.
Els dos homes van quedar detinguts per un delicte d'estafes i van passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers dimecres.