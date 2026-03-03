Dos detinguts a l'Ampolla (Tarragona) per transportar 3.000 quilos de coure sense acreditar-ne l'origen

TARRAGONA 3 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat dos homes per transportar prop de 3.000 quilos de coure sense acreditar-ne l'origen amb una furgoneta que circulava amb sobrepès i amb la part posterior "visiblement enfonsada" per l'AP-7.
En el moment d'aturar la furgoneta, els dos ocupants van provar de sortir ràpidament del vehicle i, quan se'ls va preguntar per l'origen del coure, van donar versions contradictòries i incoherents, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.
En vista d'aquests fets i indicis, els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors d'un delicte d'encobriment --els quals ja van passar disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa (Tarragona)-- i es va acreditar que el cable de coure intervingut és titularitat d'una empresa del sector de les telecomunicacions.