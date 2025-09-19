Dos detinguts a Juneda (Lleida) per atracar un supermercat amb una arma falsa

LLEIDA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous a Juneda (Lleida) dos homes de 31 i 40 anys per presumptament atracar un supermercat amb una arma falsa, un d'ells possiblement relacionat amb un altre robatori a Cervera (Lleida) la setmana passada, ja que en tots dos fets els agents van localitzar peces de roba que coincideixen i un vehicle de les mateixes característiques.
Quant al robatori violent, l'autor va ser interceptat amb un vehicle força nou i amb matrícules antigues, i a dins van localitzar la bossa de mà i una arma de foc simulada embolicada en un mitjó, per la qual cosa va passar a disposició judicial aquest dilluns i va quedar en llibertat amb càrrecs, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
Posteriorment, es va produir l'atracament amb un vehicle de les mateixes característiques --aquesta vegada amb les matrícules correctes-- i, en revisar les càmeres i dur a terme les comprovacions, els Mossos van constatar que era el mateix autor, acompanyat d'un altre que també va ser identificat, tots dos sense antecedents que passaran a disposició judicial pròximament.