Dos detinguts a la Jonquera (Girona) per portar 24 quilos de droga al cotxe

GIRONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut dos homes a la Jonquera (Girona) com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues per portar 24 quilos de substàncies estupefaents ocultes al seu vehicle, ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
Els fets van tenir lloc durant la matinada del 23 d'agost, quan, en el marc d'un control rutinari a la zona fronterera de la Jonquera, els agents van observar que el conductor d'un vehicle intentava esquivar-los fent una maniobra evasiva.
En registrar el vehicle, els agents van descobrir un doble fons ocult al maleter, amb un total de 33 embalums que contenien 23 quilos de marihuana i un quilo de cocaïna, per la qual cosa van procedir a la detenció dels ocupants, els quals, després de passar a disposició judicial, han ingressat a la presó provisional.