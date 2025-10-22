Dos detinguts i intervingudes 3.982 plantes de marihuana en una nau de Torre-serona (Lleida)

LLEIDA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut dues persones i ha intervingut 3.982 plantes de marihuana en una nau industrial d'un polígon de Torre-serona (Lleida), informen en comunicat aquest dimecres.
Durant la investigació, que va començar a mitjans de setembre passat, s'ha dut a terme l'escorcoll a l'interior de la nau, on s'han localitzat 5 sales en les quals es trobava distribuïda la plantació de cànnabis, i s'han intervingut 3.982 plantes de marihuana en diferents estats de creixement i tots els estris elèctrics, físics i orgànics necessaris per al desenvolupament de les plantes.
Els detinguts han passat a la disposició del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida, que instrueix la causa.