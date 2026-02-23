Dos detinguts a Girona per provocar danys valorats en 400.000 euros a 14 vehicles sanitaris

GIRONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el 18 de febrer un home de 27 anys i una dona de 34 com a presumptes autors d'un delicte de danys per provocar estralls valorats en 400.000 euros a 14 vehicles del Consorci de Transport Sanitari de la Regió de Girona, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
Els autors van entrar a la nau la nit del 9 de febrer i van vandalitzar 13 ambulàncies i un vehicle d'intervenció ràpida punxant rodes, trencant parabrises i fent pintades que van impedir la utilització dels serveis d'emergència.
El perjudici econòmic total s'estima en més de 400.000 euros, una xifra que inclou la reparació dels vehicles i les pèrdues derivades de les sancions i els contractes públics per la interrupció de l'activitat.
El sabotatge va impedir dur a terme 209 serveis mèdics planificats durant les 48 hores posteriors a l'atac i va deixar una vintena de treballadors sense poder operar.
Els detinguts, que no tenien antecedents penals, van quedar en llibertat després de declarar a comissaria i hauran de comparèixer davant el jutge juntament amb cinc persones més denunciades per la seva implicació en aquests fets.