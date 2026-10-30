Dos detinguts a Girona pel presumpte robatori de 9 bicis valorades en 40.000 euros en una botiga

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 41 anys i una dona de 42 com a presumptes autors d'un robatori amb força per la seva suposada vinculació amb el robatori en una botiga de 9 bicicletes valorades en 40.000 euros, ha informat el cos policial en un comunicat.
Els fets es remunten a la matinada del diumenge 25 d'octubre, quan els Mossos van rebre un avís que s'havia comès un robatori amb força en una botiga de bicicletes de Girona.
Quan els agents hi van arribar, van descobrir que els lladres havien forçat una porta d'emergència i que s'havien endut 9 bicis valorades en 40.000 euros en dues tandes, una a les 2.15 hores i una altra a les 4.00.
Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, van poder determinar que els autors del robatori eren les mateixes persones que ja havien estat identificades en una altra intervenció policial hores abans.
Finalment, el dimecres 28 d'octubre, els Mossos els van detenir, tot i que no descarten efectuar més arrestos en relació amb aquests fets.