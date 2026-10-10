Dos detinguts i un ferit lleu en un narcoassalt en una urbanització de Maspujols (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones per un presumpte narcoasalto en una plantació de marihuana en una urbanització de Maspujols (Tarragona) aquest divendres a la nit, en el qual una persona ha resultat ferida lleu.
L'incident es va registrar a les 21.57 hores d'aquest divendres i els agents han intervingut armes de foc, han informat fonts coneixedores.
La investigació es manté oberta i no es descarten noves detencions.