Publicat 10/10/2026 13:28

Dos detinguts i un ferit lleu en un narcoassalt en una urbanització de Maspujols (Tarragona)

Archivo - Arxivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra.
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones per un presumpte narcoasalto en una plantació de marihuana en una urbanització de Maspujols (Tarragona) aquest divendres a la nit, en el qual una persona ha resultat ferida lleu.

L'incident es va registrar a les 21.57 hores d'aquest divendres i els agents han intervingut armes de foc, han informat fonts coneixedores.

La investigació es manté oberta i no es descarten noves detencions.

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