Dos detinguts d'un grup que perforava vehicles per robar el seu combustible a Mollerussa (Lleida)

LLEIDA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 21 i 39 anys, que formaven part d'un grup organitzat que perforava el dipòsit de vehicles estacionats al carrer a Mollerussa (Lleida) per robar el seu combustible, informa aquest dijous el cos policial en un comunicat.
La investigació es va iniciar a mitjans de juliol després de conèixer-se diversos robatoris, i la primera detenció es va fer el passat 9 d'agost, després de detectar a la localitat un vehicle amb 3 ocupants "en actitud sospitosa".
En aquesta primera identificació i detenció, es van decomissar també un trepant elèctric connectat a una bateria externa, garrafes i guants, entre altres objectes.
Després d'aquesta primera detenció, es va determinar que els altres dos ocupants del vehicle formaven part del grup, un dels quals va ser detingut el 21 d'agost, mentre que a l'altre el busca la policia.
Haurien comès 4 delictes de robatori amb força, entre juliol i agost, en aquesta localitat.
El mètode per a la substracció consistia a perforar amb un trepant elèctric la part baixa del dipòsit per, en uns pocs minuts, robar el combustible.
El mètode ocasiona perjudicis econòmics "molt més alts" que el valor de la gasolina robada, així com danys rellevants en els vehicles i genera perill d'incendis.