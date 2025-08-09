Dos detinguts dilluns mentre robaven disfressats de dona en una joieria de Barcelona

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dilluns passat dos homes quan anaven a fugir d'una joieria del districte de Sarrià-Sant Gervasi, on presumptament estaven robant disfressats amb pits falsos, perruques i maquillatge per dificultar la identificació.
Els presumptes autors del robatori amb intimidació anaven a emportar-se objectes per un valor total superior a 300.000 euros, tenen 27 i 35 anys, sumen nou antecedents policials i van passar a disposició judicial dijous, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Els agents van rebre un avís del 112 sobre un presumpte robatori violent a la joieria, on van anar dotacions de la Guàrdia Urbana i els Mossos, que els van detenir malgrat que s'hi van intentar resistir llançant objectes, joies i diners contra els policies.