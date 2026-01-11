Dos detinguts després de robar un cotxe a Saragossa i xocar amb una autocaravana a Capmany (Girona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
GIRONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 7 de gener a dos homes que havien robat un cotxe a Saragossa després de tenir un accident amb una autocaravana a l'AP-7, a l'altura de Capmany (Girona).
Segons han confirmat fonts dels Mossos a Europa Press l'accident es va produir sobre les 12.15 hores i el conductor del vehicle va donar positiu per consum de THC i cocaïna.
Els dos ocupants del vehicle van ser ferits lleus i van passar a disposició judicial el dia 8, mentre que els ocupants de l'autocaravana i els seus dos gossos van resultar il·lesos.