Dos detinguts després de robar un cotxe a Saragossa i xocar amb una autocaravana a Capmany (Girona)

Archivo - Arxivo - El cotxe robat a Saragossa i accidentat en Capmany (Girona)
GIRONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 7 de gener a dos homes que havien robat un cotxe a Saragossa després de tenir un accident amb una autocaravana a l'AP-7, a l'altura de Capmany (Girona).

Segons han confirmat fonts dels Mossos a Europa Press l'accident es va produir sobre les 12.15 hores i el conductor del vehicle va donar positiu per consum de THC i cocaïna.

Els dos ocupants del vehicle van ser ferits lleus i van passar a disposició judicial el dia 8, mentre que els ocupants de l'autocaravana i els seus dos gossos van resultar il·lesos.

