Dos detinguts després d'un tiroteig sense ferits a Ciutat Vella de Barcelona aquesta matinada

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han quedat detingudes després d'un tiroteig que s'ha saldat sense ferits al districte de Ciutat Vella de Barcelona produït sobre les 2 hores de la matinada d'aquest divendres.
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detingut a ambdues persones, les quals ja han passat a disposició judicial, ha informat el tercer tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle als mitjans.
Segons fonts del consistori, diversos testimonis han avisat de la "possibilitat" d'un tiroteig a la part superior de la rambla del Raval.
Agents de la GUB han detingut a dos homes com a presumptes autors gràcies a la descripció dels testimonis i l'arma encara no ha estat localitzada.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.