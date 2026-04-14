Dos detinguts i un denunciat per quatre robatoris amb força a la comarca d'Osona

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 8 i 9 d'abril dos joves, de 19 i 22 anys, i en van denunciar un altre de 22 per quatre presumptes robatoris amb força que es van produir a diversos punts de la comarca d'Osona (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.
El primer fet es va produir a les instal·lacions municipals de Vic, on els autors van robar diverses eines, i el segon va tenir lloc en un bar de Sant Miquel de Balenyà, d'on es van emportar diners, si bé el tercer el van cometre en un centre d'art, d'on es van emportar material informàtic.
Després de constatar que els autors eren els mateixos, els investigadors van relacionar els identificats amb un quart robatori en un bar comès el 27 d'abril del 2025 a Sant Quirze de Besora; finalment, els Mossos van detenir els dos joves i van denunciar un tercer, i els detinguts ja han passat a disposició judicial.