Dos detinguts a Cervera per distribuir droga des d'una associació cannàbica

LLEIDA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes, de 21 i 55 anys, a Cervera (Lleida) per presumptament distribuir droga des d'una associació cannàbica.
En un comunicat aquest divendres, la policia catalana ha explicat que els responsables venien la substància "amb un simple registre inicial", sense generar cap tipus de document, quotes o carnet de soci, i permetien sortir amb la droga, sense obligar a consumir-la dins el local.
Després de recollir evidències, dimecres a la tarda els Mossos van dur a terme una entrada i perquisició al local, on van trobar dos responsables i cinc compradors.
També van localitzar 505 bossetes amb marihuana, 1.189 grams de cabdells de marihuana, 119 bossetes d'haixix, una peça gran d'haixix i 640 cigars tipus "porro" i 873 euros.
Els detinguts, tots dos amb antecedents, han passat aquest divendres a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.