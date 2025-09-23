Dos detinguts a Castelldefels (Barcelona) quan cometien l'estafa del fals revisor de la llum

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Castelldefels (Barcelona) han detingut dos homes de 45 i 46 anys en aquesta localitat com a presumptes autors d'un delicte d'estafa després de ser enxampats 'in fraganti' quan es feien passar per revisors del gas per enganyar persones grans, informa el cos policial català en un comunicat aquest dimarts.
Els fets es van produir el 17 de setembre, quan els agents del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos van detectar dos homes en actitud vigilant i van observar com abordaven una dona gran fent-se passar per revisors de la llum, aconseguint que els donés la llibreta bancària i la contrasenya amb l'amenaça de tallar-li el subministrament.
Els agents els van poder detenir 'in fraganti' quan es dirigien a una sucursal bancària per extreure diners de la víctima i van recuperar objectes com perruques, mascaretes o gorres que els sospitosos feien servir per no ser identificats.
A més a més, un d'ells duia unes ulleres equipades amb una microcàmera i un sistema de gravació que registrava les víctimes quan teclejaven el número secret als comerços i entitats bancàries.
Els dos homes, que compten amb nombrosos antecedents policials per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil pels mateixos fets, han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà (Barcelona).